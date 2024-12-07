Специалисты Авито провели конференцию, посвященную укреплению HR-бренда

Команда Авито вместе с HR-специалистами обсудили методы укрепления HR-бренда в условиях нехватки кадров.

В условиях рекордно низкого уровня безработицы в России, который в октябре 2024 года составил всего 2,3%, работодатели сталкиваются с серьезными вызовами на рынке труда.

Ситуация усугубляется растущим спросом на специалистов в таких областях, как IT и производство.

Команда Авито Работы провела конференцию «HR-Сфера», на которой были озвучены рекомендации по укреплению HR-бренда компаний.

Развитие HR-бренда — это способ привлечения и удержания талантливых сотрудников.

По данным исследования Авито Работы, 69% работающих граждан осведомлены о ценностях и миссии своих работодателей, а 81% респондентов утверждают, что их личные ценности совпадают с корпоративными.

Это подтверждает, что компании, активно работающие над своим HR-брендом, имеют больше шансов привлечь нужных специалистов

Работодателям нужно доносить до аудитории, какие ценности важны для компании. Это может быть сделано с помощью медиа инструментов.

Иван Гуз, управляющий партнер Авито подчеркнул, что в современных условиях работодатели должны предлагать различные варианты взаимодействия с сотрудниками.

Гибкий график, возможность удаленной работы и программы обучения — все это способствует повышению удовлетворенности работников и укреплению их лояльности к компании.

«Развитие HR-бренда позволяет компаниям выстроить долгосрочные отношения с сотрудниками и укрепить свою репутацию на рынке», — пояснил Иван Гуз.

Кроме того, был отмечен тренд роста популярности цифровых инструментов, которые используют HR-специалисты. Речь идет об искусственном интеллекте и чат-ботах.

Автоматизированные системы составляют вакансии по ответам работодателя на вопросы об основных требованиях к соискателям.

Также кандидаты могут в чат-боте уточнить информацию. А также улучшить резюме и представить свой опыт работы.

Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы подчеркнул, что цифровые технологии используют HR-специалисты, которые работают как в крупных компаниях с тысячами вакансий, так и те, кто нанимает персонал для малого бизнеса.

«Чат-боты позволяют компаниям любого масштаба и из любого региона использовать готовые сценарии или создавать свои собственные шаблоны под потребности бизнеса», — подчеркнул Дмитрий Пучков.