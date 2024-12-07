В Петербурге выстроилась очередь у входа в Эрмитаж в честь 260-летия музея

У входа в петербургский Эрмитаж наблюдалась необычно длинная очередь людей, желающих бесплатно посетить музей. В этот день в Эрмитаже прошло традиционное бесплатное открытие дверей в честь Дня Святой Екатерины — императрицы России, основавшей знаменитый музей. Акция, приуроченная к 260-летию Эрмитажа, привлекла сотни желающих насладиться культурным богатством учреждения.

По информации 78.ru, несмотря на холодную, снежную погоду, люди выстроились в длинные очереди во дворике Зимнего дворца. Это ежегодное событие стало знаковым моментом для всех ценителей искусства, которые получили возможность посетить музей без оплаты входного билета.

Как уточнили организаторы, бесплатные билеты можно было получить только до 19:00, что дополнительно привлекло внимание петербуржцев и туристов, решивших воспользоваться редкой возможностью.

Эрмитаж, который был основан Екатериной Великой в 1764 году, с тех пор стал одним из крупнейших музеев мира, собравшим невероятное количество произведений искусства. День Святой Екатерины стал важным праздником для музея, и акция бесплатного входа в этот день — это дань уважения основательнице и культурному наследию, которое продолжает привлекать тысячи посетителей.