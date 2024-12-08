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SHAMAN представит в Петербурге этно-оперу «Князь Владимир» 26 февраля 2025 года

С 26 февраля 2025 года в Ледовом дворце Петербурга состоится долгожданное выступление этно-оперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир». Об этом сообщил в своем телеграм-канале сам исполнитель главной роли, популярный певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN.

SHAMAN представит в Петербурге этно-оперу «Князь Владимир» 26 февраля 2025 года
Фото: скриншот с YouTube-канала «SHAMAN»

Премьера этой масштабной постановки состоится 5 февраля 2025 года в Москве, на сцене Государственного Кремлевского дворца. Опера посвящена значимой исторической личности — князю Владимиру, его вкладу в Крещение Руси и объединение русских земель.

Сюжет расскажет о судьбе великого князя, а музыкальная составляющая произведения будет сочетать элементы этнической музыки с оперным исполнением. В роли исполнителей выступят ведущие солисты известных оперных театров, а также профессиональные фольклорные ансамбли, которые привнесут в спектакль аутентичную народную атмосферу.

Особое внимание стоит уделить участию в опере известных музыкантов, таких как солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, певица Соя и, конечно, сам автор произведения Игорь Матвиенко, который исполнил роль скандинавского бога Одина. Этот грандиозный проект обещает стать не только важным культурным событием, но и уникальным музыкальным переживанием для зрителей Петербурга.

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