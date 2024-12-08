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Евгений Миронов поздравил Алису Фрейндлих с Днем рождения

Народный артист России и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов поздравил Алису Фрейндлих с теплыми и искренними словами, наполненными признанием в любви и уважении. В своем послании, адресованном великой актрисе, Миронов выразил благодарность за её вклад в его жизнь и карьеру, а также подчеркнул глубину их личных и профессиональных отношений.

Евгений Миронов поздравил Алису Фрейндлих с Днем рождения
Фото: скриншот видео

«Дорогая Алиса Брунна, моя любимая, какое счастье, что я имею право так сказать. Мне кажется, у нас с вами именно такие отношения», — начал он своё послание.

Миронов отметил, что он искренне благодарен Фрейндлих за её присутствие в его жизни, которое стало для него неоценимым источником вдохновения и поддержки. По его словам, актриса является для него не только ориентиром в профессии, но и важной фигурой в личной жизни.

Он также признался, что для него настоящим чудом стало то, что они встретились на съемочной площадке дважды. «

«Это чудо, что мы с вами встретились, для меня чудо», — отметил Миронов.

Евгений Миронов поблагодарил Алису Фрейндлих за её тепло и искренность, которое она всегда проявляет по отношению к нему. По его словам, каждый раз, когда они встречаются, у него возникает ощущение, что рядом с ним родной и близкий человек. Он отметил, что эта искренность особенно проявляется в её критике, когда она даёт честные и откровенные отзывы о его работе.

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