Россиянам объяснили, как выбрать качественный майонез и не испортить блюдо

В преддверии новогодних праздников, когда салаты с майонезом неизменно становятся неотъемлемой частью праздничного стола, важно уметь правильно выбрать этот продукт. На вопросы о том, как определить качественный майонез, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» ответила заместитель начальника отдела Центра контроля качества товаров, продуктов и услуг Наталья Талдыкина.

Эксперт подчеркнула, что выбор качественного майонеза начинается с места покупки. Лучше всего приобретать продукт в проверенных торговых точках, где соблюдаются условия хранения и гарантируются надлежащие сроки годности. После выбора места покупки внимание нужно уделить упаковке: она должна быть герметичной, не поврежденной и не загрязненной.

Основное внимание стоит уделить составу майонеза. Наталья Талдыкина отметила, что качественный майонез обязательно должен содержать не менее 50% жира. Важную роль играют и составляющие, такие как растительные масла (рафинированные и дезодорированные), а также вода и яичные продукты, которых должно быть не менее 1% от массы в пересчете на сухой желток.

Особое внимание стоит обратить на отсутствие в составе синтетических ароматизаторов и неуказанных «секретных» ингредиентов. Если майонез произведен в соответствии с государственным стандартом, то в нем не будет искусственных добавок, которые нередко используются для усиления вкуса.

Кроме того, Талдыкина напомнила, что в период новогодних праздников, когда на столах традиционно появляются салаты с майонезом, важно помнить о его хранении. После того как салат заправлен майонезом, его необходимо употребить в течение нескольких часов, чтобы избежать неприятных последствий.