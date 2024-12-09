  • 18+

  • Сегодня

    10.12.24, Вт

    Погода

    -1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.42 €106.3 ¥13.6

Группа «Ундервуд» и Хабенский представили новый альбом с песнями Окуджавы

Группа «Ундервуд» в сотрудничестве с Константином Хабенским выпустила второй альбом проекта «Проект О. Часть 2», в который вошли пять песен легендарного Булата Окуджавы. Этот релиз стал логическим продолжением концертной программы «Полночный троллейбус», с которой артисты отправились в осенний тур по России в 2024 году.

Группа «Ундервуд» и Хабенский представили новый альбом с песнями Окуджавы
Фото: скриншот видео

На сцене в рамках тура зрителей ждёт уникальное исполнение произведений Окуджавы. Песни звучат в интерпретации группы «Ундервуд» и Константина Хабенского, при участии приглашённых музыкантов и бэк-вокалистов. Помимо известных песен, в концертах также звучат отрывки из воспоминаний самого Булата Окуджавы, его стихотворения и воспоминания его современников, которые добавляют программе особую атмосферу и глубину.

Этот проект продолжает идею соединения классики и современности, привнося в наследие великого поэта новые музыкальные формы и выразительные средства.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинами

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинамиКультура
Внимательные зрители давно заметили, что в некоторых картинах советского кинематографа происходят нелепые и порой нелогичные моменты, которые, несмотря на их очевидность, ушли незамеченными при съемках. Видеоблогерша Оля Лёля рассказала Gazeta.SPb забавные и странные киноляпы, которые можно встретить в культовых советских фильмах. Давайте вспомним несколько таких ярких примеров. «Иван Васильевич меняет...
Подробнее

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилить

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилитьДостопримечательности
В преддверии новогодних праздников многие задаются вопросом: какую ёлку выбрать — искусственную или живую? Gazeta.SPb собрала подборку адресов лесничеств, где можно самостоятельно выбрать символ Нового года. Для тех, кто предпочитает купить готовую новогоднюю красавицу, подготовлена подборка ёлочных базаров. Если среди читателей есть поклонники искусственной ёлки, то для них даны рекомендации...
Подробнее