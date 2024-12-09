Группа «Ундервуд» и Хабенский представили новый альбом с песнями Окуджавы

Группа «Ундервуд» в сотрудничестве с Константином Хабенским выпустила второй альбом проекта «Проект О. Часть 2», в который вошли пять песен легендарного Булата Окуджавы. Этот релиз стал логическим продолжением концертной программы «Полночный троллейбус», с которой артисты отправились в осенний тур по России в 2024 году.

На сцене в рамках тура зрителей ждёт уникальное исполнение произведений Окуджавы. Песни звучат в интерпретации группы «Ундервуд» и Константина Хабенского, при участии приглашённых музыкантов и бэк-вокалистов. Помимо известных песен, в концертах также звучат отрывки из воспоминаний самого Булата Окуджавы, его стихотворения и воспоминания его современников, которые добавляют программе особую атмосферу и глубину.

Этот проект продолжает идею соединения классики и современности, привнося в наследие великого поэта новые музыкальные формы и выразительные средства.