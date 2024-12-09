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В Авито тестируют доставку товаров из-за рубежа

Команда Авито запустила тестовую версию бесплатной доставки товаров из Китая.

В Авито тестируют доставку товаров из-за рубежа
Фото: pxhere.com

Продавцы, которые участвуют в этой программе, получили специальные значки «Товары из-за рубежа». Такой бейдж служит подтверждением того, что продавец берет на себя ответственность за решение вопросов, связанных с таможенным оформлением.
На данный момент на платформе представлено более 200 тысяч предложений от партнеров, работающих с китайскими компаниями. Специалисты Авито отмечают, что российские покупатели проявляют интерес к моделям и коллекциям известных брендов, которые не представлены на российском рынке.

Оформление заказа происходит по привычной для пользователей схеме Авито Доставки. Кроме того, на зарубежные товары распространяется опция «Безопасная сделка»: средства передаются продавцу только после того, как покупатель получает товар и подтверждает его соответствие заявленным характеристикам.

Кроме того, связь покупателя с продавцом доступна на любом этапе сделки. Команда поддержки Авито также будет готова оказать помощь.

«На каждом этапе сделки Авито будет знать, где находится товар, и в случае возникновения вопросов и сложностей будет на связи для оперативной помощи покупателю», — отмечают специалисты Авито.

По данным классифайда, средний срок доставки товаров из Китая составляет 2-3 недели. После завершения тестирования команда Авито планирует оценить результаты и, в зависимости от успеха программы, рассмотреть возможность масштабирования опции и привлечения новых партнеров, в том числе логистических компаний.

 

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