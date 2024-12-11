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Бабочки-монархи попали под угрозу исчезновения в США

Фото: Pxhere

Бабочки-монархи в скором времени будут внесены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения в США. Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы планирует усилить защиту этих «знаковых» насекомых, которые, по мнению специалистов, могут не выдержать последствий климатических изменений.

К концу 2025 года монархи официально попадут в список исчезающих видов, после завершения общественных консультаций.

Закон об исчезающих видах предоставляет широкую защиту животным и растениям, включенным в этот список. Он запрещает ввоз, вывоз, хранение, транспортировку или уничтожение организмов, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает PRO Город Будущего.

После включения бабочек-монархов в этот перечень запрет коснется их убийства и перевозки. Однако люди и фермеры по-прежнему смогут убирать молочай — ключевой источник пищи для гусениц монарха — из своих садов и полей. В то же время, не будут разрешены изменения в ландшафте, которые могут сделать территорию непригодной для выживания этого вида.

В образовательных целях допускаются случайные перевозки или гибель не более 250 особей монарха.

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