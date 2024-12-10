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Более тысячи предпринимателей воспользовались программой поддержки на Авито

Авито и Минэкономразвития России подвели итоги реализации совместной программы поддержки малого и среднего бизнеса, запущенной в июне 2024 года. За последние 6 месяцев почти тысяча представителей бизнеса воспользовались этой возможностью.

Более тысячи предпринимателей воспользовались программой поддержки на Авито
Фото: pxhere.com

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова отметила, что электронная коммерция показывает значительные темпы роста. В 2024 году объем продаж на цифровых площадках увеличился на 30%, достигнув 10 трлн рублей в стоимостном выражении. Минэкономразвития активно сотрудничает с онлайн-платформами уже третий год, учитывая этот тренд. Бизнес использует различные цифровые инструменты, медиаформаты, рассылки и другие методы. Это требование времени, которое оказывает заметное влияние на бизнес.

«Мы наблюдаем высокую заинтересованность в наших программах, и бизнес активно подключается к электронным площадкам с нашей поддержкой», – добавила Татьяна Илюшникова.

Управляющий директор Авито Влад Федулов рассказал о регионах, где предприниматели активно участвуют в программе. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Крым, Татарстан и другие. Он отметил, что поддержка интересует разные бизнес-секторы, такие как лайфстайл, мебель и строительство.

«С момента запуска программы в июне 2024 года почти 1000 предпринимателей воспользовались возможностью для продвижения своих товаров и услуг», – подчеркивает управляющий директор Авито.

Программа поддержки постоянно адаптируется в соответствии с запросами бизнесменов и постепенно расширяет охваты, чтобы больше предпринимателей могли подключиться, донести информацию до своей аудитории и увеличить объемы продаж. Специалисты считают, что тренд будет сохраняться, и совместная работа в этом направлении продолжится.

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