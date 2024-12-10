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Метро Петербурга будет работать круглосуточно в новогоднюю ночь

На 1 января 2025 года метрополитен Петербурга будет работать в круглосуточном режиме. Председатель комитета по культуре города Федор Болтин рассказал об этом во время заседания правительства Петербурга. В ночное время, помимо метро, для удобства горожан будут также работать отдельные автобусные маршруты.

Метро Петербурга будет работать круглосуточно в новогоднюю ночь
Фото: Baltphoto

Невский проспект, одна из главных артерий города, будет закрыт для автомобилей и открыт для пешеходов с 18:00 31 декабря. Это решение принято для того, чтобы горожане и туристы могли комфортно наслаждаться праздниками и гуляниями на самой знаменитой улице Петербурга.

В новогоднюю ночь на Дворцовой площади пройдет световое шоу, которое подарит зрителям незабываемые впечатления и атмосферу праздника. В полночь на огромных мультимедийных экранах будет транслироваться обращение президента России Владимира Путина, что добавит торжественности в встречу нового года.

В ходе обсуждения праздничных мероприятий, на котором присутствовали представители разных органов власти, также был заслушан доклад главы комитета по вопросам законности Андрея Голембиевского. Он сообщил, что в преддверии новогодних праздников Смольный активно сотрудничает со всеми соответствующими службами, включая МЧС и МВД. Все возможные «сложные вопросы» и организационные моменты обсудили на совещании, которое состоялось в начале декабря с участием вице-губернатора Бориса Пиотровского.

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