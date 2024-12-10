В Петербурге провели рейды против нелегальных такси

В Невском, Выборгском и Центральном районах Петербурга в рамках работы Межведомственной транспортной комиссии города провели целевые проверки на предмет выявления нелегальных перевозчиков и нарушителей правил пассажирских перевозок. Мероприятия организовал комитет по транспорту совместно с сотрудниками Госавтоинспекции ГУ МВД у станций метро «Улица Дыбенко» и «Озерки».

Заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков отметил, что обеспечение безопасности и комфорта пассажиров является одной из главных задач транспортного блока города.

«Каждое целевое мероприятие Комиссии – это шаг к повышению безопасности перевозок такси и подкрепление уверенности в том, что на улицах города работают только легальные и ответственные перевозчики», – отметил заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

В ходе мероприятия было проверено 30 транспортных средств, работающих в сфере таксомоторных перевозок. В отношении водителей, работающих без соответствующих разрешений, были составлены административные протоколы. Кроме того, транспортные средства нелегалов были изъяты из оборота и отправлены на специализированную стоянку.