Минтранс отложил начало строительства скоростной дороги Москва–Петербург на 2025 год

Министерство транспорта России скорректировало сроки начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург. Проектная документация для основного участка ВСМ будет готова только в первом полугодии 2025 года. После этого начнется подготовка к физическому строительству, как заявил заместитель главы Минтранса РФ Алексей Шило, сообщают СМИ.

Строительство ВСМ будет проходить поэтапно. Первым этапом является разработка и возведение основного участка магистрали, а также обустройство входов и выходов в Петербург и Москву. Шило уточнил, что работы по строительству входов в обе столицы уже начались. Он отметил, что с этой точки зрения проект ВСМ Москва—Петербург уже активно реализуется.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев заявлял, что строительство новой высокоскоростной железнодорожной магистрали начнется в сентябре 2024 года. Первоначально планировалось построить участок длиной 100 км от Москвы до Твери, предназначенный для проведения испытаний скоростных поездов. Однако теперь сроки старта строительства сдвигаются, и проект переходит в стадию подготовки к более масштабным работам, которые начнутся в 2025 году.