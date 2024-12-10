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В Петербурге представили программу новогодних и рождественских мероприятий

Власти Петербурга официально представили программу новогодних и рождественских мероприятий, которая, как и в предыдущие годы, будет сосредоточена на Дворцовой площади. Об этом сообщил глава комитета по культуре города Фёдор Болтин на заседании правительства в Смольном.

В Петербурге представили программу новогодних и рождественских мероприятий
фото: baltphoto

Праздничная программа начнется в 23:00 31 декабря на Дворцовой площади, где состоится основное торжество. Готовиться к празднику петербуржцы и туристы начнут уже с 18:00, когда будет закрыто движение автомобилей по Невскому проспекту. Вечернее оформление города начнется с того, что с 21:00 на фасаде Штаба Гвардейского корпуса появятся сказочные световые проекции, создающие атмосферу праздника и волшебства.

Традиционно на площади будет организована трансляция новогоднего обращения президента России Владимира Путина, которое будет показываться на больших экранах, чтобы каждый мог услышать поздравление главы государства.

В этом году праздничная программа по оформлению города затронет более 700 адресов, а в украшении улиц будет использовано свыше 11 тысяч элементов. Уже на сегодняшний день часть оборудования для основной программы оформления размещена и подсвечена, а к 20 декабря огни на новогодних елках будут включены, создавая неповторимую атмосферу для горожан и гостей города.

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