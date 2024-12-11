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Авито запустил благотворительный раздел

Российская цифровая платформа Авито представила новый раздел, посвященный продаже товаров от благотворительных фондов. В преддверии новогодних праздников пользователи платформы получили возможность, с приобретением изделий, одновременно совершить благородный поступок. Вырученные средства направляются на поддержку экологических проектов, помощь животным, детям и взрослым.

Авито запустил благотворительный раздел
Фото: pxhere.com

На специальной странице представлен ассортимент товаров от различных благотворительных организаций (более 100 позиций от 14 фондов), включающий изделия, изготовленные в рамках социальной программы. Доставка товаров осуществляется с использованием специального сервиса.

«Наша миссия – способствовать улучшению жизни людей», – комментирует руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин. Данный раздел предоставляет возможность найти товары, приобретение которых способствует благотворительным целям, а также помогает фондам получить дополнительное финансирование. Планируется дальнейшее продвижение этой инициативы путем расширения ассортимента и привлечения новых партнеров. Цель – создание платформы, способствующей социальному развитию.

Помимо нового раздела, Авито предлагает пользователям другие возможности для благотворительности: передачу помощи в виде ресурсов поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» и пожертвования через «Знак добра». Сервис позволяет пользователям при размещении платных объявлений внести пожертвование. В этом проекте участвуют 29 фондов. Кроме того, Авито перечисляет деньги в благотворительные организации с каждого платного объявления.

Найти новый раздел можно на главной странице Авито.

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