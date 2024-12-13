  • 18+

  • Сегодня

    13.12.24, Пт

    Погода

    -5°

  • 18+

  • Курсы валют

    $103.95 €110.48 ¥13.96

Столетие «Зенита»: 2025 год объявлен годом клуба в Петербурге

В Петербурге 2025 год объявлен годом футбольного клуба «Зенит» в честь 100-летнего юбилея. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на прямой линии.

Столетие «Зенита»: 2025 год объявлен годом клуба в Петербурге
Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

Также он рассказал о планах масштабно отметить это событие. «Зенит» планирует организовать ряд городских мероприятий для жителей и гостей города.

ФК «Зенит» — один из самых успешных и популярных футбольных клубов России. Он основан в 1925 году. Клуб имеет богатую историю и считается символом города.

«Зенит» неоднократно выигрывал российские чемпионаты и кубки, а также принимал участие в еврокубках. В последние годы клуб добился значительных успехов, завоевав множество титулов. Учитывая историю российского футбола, «Зенит» неизменно попадает в число лидеров.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Лифты петербургского производителя научились справляться без импортных деталей, стали тише и умнее

Лифты петербургского производителя научились справляться без импортных деталей, стали тише и умнееНовости
На Санкт-Петербургском Лифтовом Заводе под конец года подвели итоги своей работы и ситуации в отрасли в целом. Локализация производства лифтовых деталей — тренд последнего времени — серьезно продвинулась. Еще один острый вопрос в отрасли — кадры. Поэтому часть социальных проектов компании — это обучение и повышение квалификации специалистов. Руководством принято...
Подробнее

Анатолий Черников, «Могилёвлифт»: Качество монтажных работ идет бок о бок с ответственностью

Анатолий Черников, «Могилёвлифт»: Качество монтажных работ идет бок о бок с ответственностьюНовости
В рамках IX биеннале «Архитектура Петербурга», проходившей с 27 ноября по 1 декабря в Российском этнографическом музее, генеральный директор компании «Могилевлифт» Анатолий Черников заявил о важности ответственности заказчиков и проектировщиков для обеспечения качественных монтажных работ. Он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются монтажные организации, на примере замены лифтового оборудования в...
Подробнее