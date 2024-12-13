Столетие «Зенита»: 2025 год объявлен годом клуба в Петербурге

В Петербурге 2025 год объявлен годом футбольного клуба «Зенит» в честь 100-летнего юбилея. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на прямой линии.

Также он рассказал о планах масштабно отметить это событие. «Зенит» планирует организовать ряд городских мероприятий для жителей и гостей города.

ФК «Зенит» — один из самых успешных и популярных футбольных клубов России. Он основан в 1925 году. Клуб имеет богатую историю и считается символом города.

«Зенит» неоднократно выигрывал российские чемпионаты и кубки, а также принимал участие в еврокубках. В последние годы клуб добился значительных успехов, завоевав множество титулов. Учитывая историю российского футбола, «Зенит» неизменно попадает в число лидеров.