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Исследование показало, сколько россиян боятся заболеть раком

Онкология больше остальных заболеваний пугает россиян. Заболеть раком боятся 61,2% человек. При этом более половины — 52,1% — взрослых россиян считают, что их состояние здоровья удовлетворительное.

Исследование показало, сколько россиян боятся заболеть раком
Фото: baltphoto/Михаил Киреев

Хорошим же его назвали 43,1% жителей России, и лишь 4,7% полагают, что их организм находится в плохом состоянии. Интересно, что наиболее здоровыми себя считают жители Ростова-на-Дону (59%), Оренбурга и Санкт-Петербурга (по 53%), Москвы (52%), Казани (51%), а также Набережных Челнов (50%). Такие данные были получены в ходе совместного исследования «Ингосстраха» и Финансового университета.

Также у 13% взрослых жителей России нет никаких хронических заболеваний. У тех же, у кого они есть, наиболее распространены гипертоническая болезнь (30%), остеохондроз (27%), варикозное расширение вен (18%), сердечная недостаточность (12%) и болезни щитовидной железы (11%).

Но именно онкология и риск ее возникновения пугает большинство населения страны. В связи с этим заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор «Ингосстраха» Дмитрий Попов — напомнил о важности онкологических чекапов и регулярных общих скринингов на онкомаркеры, поскольку это может помочь выявить рак на ранней стадии. Именно ранняя диагностика обычно является залогом успешного лечения.

Пока же в России 42% человек ходят к врачам несколько раз за год, а 15% делают это больше одного раза за месяц. Раз в несколько месяцев визит к доктору совершают также 15% взрослых россиян.

 

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