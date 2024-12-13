Кейт Миддлтон может стать королевой раньше, чем предполагалось изначально

Существует вероятность, что Кейт Миддлтон станет королевой раньше, чем предполагалось изначально.

Прошедший год охарактеризовался для королевской семьи проблемами со здоровьем. Сначала король Карл III рассказал о своей онкологии, потом принцесса Кейт Миддлтон. Если принцесса успешно прошла курс химиотерапии, то король все еще продолжает лечиться. В связи с этим королевская семья может ускорить передачу трона принцу Уильяму и Кейт раньше, чем предполагалось.

Король, несмотря на онкологическое заболевание, продолжает исполнять обязанности, но вынужден ограничивать себя. Принц Уильям и Кейт, взяв на себя больше ответственности, фактически проходят ускоренную подготовку к царствованию. Случившееся расценивается семьей как сигнал к необходимости изменить планы престолонаследия.