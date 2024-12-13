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Кейт Миддлтон может стать королевой раньше, чем предполагалось изначально

Существует вероятность, что Кейт Миддлтон станет королевой раньше, чем предполагалось изначально.

 

Кейт Миддлтон может стать королевой раньше, чем предполагалось изначально
Фото: Кейт Миддлтон. Скриншот из видео

 

Прошедший год охарактеризовался для королевской семьи проблемами со здоровьем. Сначала король Карл III рассказал о своей онкологии, потом принцесса Кейт Миддлтон. Если принцесса успешно прошла курс химиотерапии, то король все еще продолжает лечиться. В связи с этим королевская семья может ускорить передачу трона принцу Уильяму и Кейт раньше, чем предполагалось.

Король, несмотря на онкологическое заболевание, продолжает исполнять обязанности, но вынужден ограничивать себя. Принц Уильям и Кейт, взяв на себя больше ответственности, фактически проходят ускоренную подготовку к царствованию. Случившееся расценивается семьей как сигнал к необходимости изменить планы престолонаследия.

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