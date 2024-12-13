Производитель полиэтилена «Хемикс» из Петербурга поменял гендиректора

Крупнейший производитель полимерных материалов из Петербурга, компания «Хемикс», сменила генерального директора.

Пост занял Андрей Страховский, сменив Дениса Новикова, который возглавлял компанию с конца 2022 года. Данные в ЕГРЮЛ обновились 12 декабря 2024 года. Новиков, по информации сервисов, с 11 декабря возглавил MIXAR — резидента ОЭЗ «Новгородская», специализирующегося на суперконцентратах для переработки полимеров, сообщает abn.agency.

Андрей Страховский параллельно остается руководителем ООО «Бобкоффер», импортирующего зеленый кофе под брендом BOBCOFFER.

Учредителями «Хемикс» на паритетной основе являются Андрей Катков и Григорий Протосеня. В 2023 году выручка компании составила 7,5 млрд рублей, увеличившись на 2,4 млрд по сравнению с 2022 годом.

Итогом года стала прибыль в 18,3 млн рублей, тогда как в 2022 году фиксировался убыток в 45,8 млн рублей.