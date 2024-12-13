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В Петербурге внепланово разведут Благовещенский мост и мост Александра Невского 14 и 15 декабря

В Петербурге 14 и 15 декабря проведут внеплановые разводки Благовещенского и моста Александра Невского для технического обслуживания.

В Петербурге внепланово разведут Благовещенский мост и мост Александра Невского 14 и 15 декабря
Фото: Baltphoto

Благовещенский мост перекроют с 01:25 до 05:00 в ночь на 14 декабря и с 02:20 до 05:10 в ночь на 15 декабря. А мост Александра Невского будет закрыт для водителей с 02:20 до 05:10 в ночь на 14 декабря и с 02:20 до 05:10 в ночь на 15 декабря.

Точное время разводки и наводки мостов может быть меньше указанного.

Благовещенский мост — один из самых известных и красивых мостов Петербурга, расположенный через Мойку. Он соединяет Адмиралтейский и Центральный районы города. Мост Александра Невского — это железнодорожный мост через Неву, соединяющий Московский и Невский районы города.

 

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