Три новых сериала, которые стоит посмотреть на выходных

Декабрь 2024 года наполнился интересными новинками в мире сериалов. О том, на что точно стоит обратить внимание, рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

«Мамонты»: после продажи квартиры для переезда к дочери в Москву, пенсионер Николай Николаевич становится жертвой мошенников, потеряв все деньги. Не получив помощи от правоохранительных органов, он, при поддержке своей внучки Полины, решает самостоятельно расследовать преступление, погружаясь в мир киберпреступности. Роль Николая Николаевича исполняет Юрий Стоянов.

«Сто лет одиночества»: на экраны выходит сериал по роману Габриэля Гарсиа Маркеса, рассказывающий о нескольких поколениях семьи Буэндиа в вымышленном городке Макондо. Сериал состоит из 16 серий, которые разделены на две части. Затрагивает темы любви, забвения и неизбежности судьбы. Среди режиссеров — Алекс Гарсия Лопес, известный по работе над сериалом «Ведьмак».

«За красивым фасадом»: сериал повествует о трех семьях, борющихся за право купить один и тот же дом в Лос-Анджелесе за несколько миллионов долларов. Им кажется, что вилла решит все их проблемы. Но беда в том, что этот особняк мечты в настоящее время принадлежит паре, у которой нет своего дома. Одну из главных ролей в сериале сыграла Лиза Кудроу, известная по сериалу «Друзья».