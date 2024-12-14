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«Зенит» установил на Большой Морской улице парящую ель

Петербургский футбольный клуб открыл на Большой Морской улице парящую в воздухе елку.

«Зенит» установил на Большой Морской улице парящую ель
Фото: пресс-служба «Зенита»

Уникальная елка была открыта в торжественной атмосфере 13 декабря. Как сообщили в пресс-службе «Зенита», 2025 год официально объявлен Годом петербургской футбольной команды.

В честь новогодних праздников сине-бело-голубые решили открыть свой юбилейный год установкой собственной елки рядом с Дворцовой площадью. Торжественное открытие праздничной композиции стало первым городским событием в череде праздничных мероприятий в честь столетия клуба.

Петербуржцы могут насладиться необычным решением. Елка состоит из двух частей — большой фигуры льва и непосредственно дерева, его форма напоминает зенитовскую стрелку. Венчает инсталляцию название клуба.

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