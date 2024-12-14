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Жителям Ленобласти стала доступна новая услуга по ОМС

В полис обязательного медицинского страхования в Ленобласти включили услугу о лечении кариеса и пульпита для детей.

Жителям Ленобласти стала доступна новая услуга по ОМС
Фото: pxhere.com

Речь идет исключительно о детях с особенностями развития. Лечение соответствующих заболеваний полости рта будет проходить под наркозом. Об этом сообщил ivbg.ru со ссылкой на председателя комитета здравоохранения региона Александра Жаркова.

По словам Жаркова, в Ленобласти особенное внимание отдают повышению уровня доступности и качества медицинских услуг. Соответствующие меры на сегодняшний день позволяют региону вырваться в лидеры среди остальных субъектов России, включивших новейшие практики лечения для детей с особыми потребностями в ОМС.

До начала 2025 года первые десять детей смогут вылечить зубы по новой опции в ОМС. Лечение пройдет базе Детской областной клинической больницы.

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