В Мариинской больнице провели особую по сложности операцию на сердце

Хирурги Мариинской больницы второй раз в истории провели уникальную операцию, связанную с пересадкой искусственной части сердца.

Как сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, речь идет об операции, в ходе которой медики вставляют в грудь пациента имплант сердечного желудочка. Показанием на проведение столь сложной манипуляции стала сердечная недостаточность.

Всего пациент лежал на операционном столе порядка 3,5 часов, пока бригада врачей боролась за жизнь и здоровье мужчины. Все манипуляции проводились под руководством главного сердечно-сосудистого хирурга Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа академика Геннадия Хубулавы.

По словам Эргашева, операция состоялась благодаря программе по лечению больных с хронической сердечной недостаточностью 4-й степени. Соответствующая программа пока не имеет аналогов в России.