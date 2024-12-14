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Победу «Россия 25» на Кубке Первого канала принесла шайба Кузнецова

Хоккейная сборная «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии на Кубке Первого канала благодаря шайбе Евгения Кузнецова.

Победу «Россия 25» на Кубке Первого канала принесла шайба Кузнецова
Фото: Вaltphoto

Игра прошла в Петербурге. По ее итогам сборная России по хоккею победила белорусскую команду со счетом 4:3. Итоговая шайба угодила в ворота соперников с удара клюшки Евгения Кузнецова. Также голы были забиты благодаря Илье Сафонову, Григорию Кузьмину и Богдану Конюшкову.

Со стороны белорусской команды шайбы в ворота россиян отправили Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков.

Спортивное состязание завершится 15 декабря матчами Россия — Казахстан, сборная мира КХЛ — Белоруссия.

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