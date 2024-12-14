Победу «Россия 25» на Кубке Первого канала принесла шайба Кузнецова

Хоккейная сборная «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии на Кубке Первого канала благодаря шайбе Евгения Кузнецова.

Игра прошла в Петербурге. По ее итогам сборная России по хоккею победила белорусскую команду со счетом 4:3. Итоговая шайба угодила в ворота соперников с удара клюшки Евгения Кузнецова. Также голы были забиты благодаря Илье Сафонову, Григорию Кузьмину и Богдану Конюшкову.

Со стороны белорусской команды шайбы в ворота россиян отправили Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков.

Спортивное состязание завершится 15 декабря матчами Россия — Казахстан, сборная мира КХЛ — Белоруссия.