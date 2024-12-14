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В России приостановили операции по счетам производителя электроники Daccord

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам производителя электротехнического оборудования Daccord.

В России приостановили операции по счетам производителя электроники Daccord
Фото: Baltphoto

Бренд Daccord вышел на российский рынок, чтобы заменить производителя Legrand. В ФНС отметили, что операции по счетам первой компании под руководством Евгения Храповицкого, были заблокированы 10 декабря.

Все счета, открытые в пяти отечественных банках, оказались временно заблокированы. Как сообщил abn.agency, причиной блокировки счетов стало неисполнение передачи в ФНС квитанций о приеме требования о представлении документов, а также требований о представлении пояснений и уведомлений о вызове в ФНС.

Владение Daccord между собой делят АО «Лим-Групп» и ООО «ИЭК-Холдинг», первой принадлежит 51%, в то время как второй – 49%.

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