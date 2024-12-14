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Вакцина против рака на мРНК-платформе будет бесплатна для россиян

Российская вакцина, созданная на мРНК-платформе, будет бесплатна для пациентов.

Вакцина против рака на мРНК-платформе будет бесплатна для россиян
Фото: pxhere.com

По словам академика РАН, главного онколога министерства здравоохранения России и генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна, вакцина для каждого конкретного пациента будет разрабатываться с учетом его биологических характеристик.

Стоимость вакцины для человека оценивают примерно в 300 тысяч рублей, однако получатель препарата не заплатит за нее ни копейки – все расходы на себя возьмет государство. Об этом Каприн заявил во время интервью в эфире «Радио России».

Вакцина создавалась командами Центра им. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Предполагается, что первые пациенты получат вакцину в грядущем году.

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