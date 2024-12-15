Европа ошибется, отвернувшись от Москвы: обнародовано предсказание Матроны

Стало известно еще одно предсказание относительно будущего от Матроны Московской, оно касается России и ее взаимоотношений с Европой.

Во все времена люди тянулись к тем, кто мог заглянуть немного глубже и дальше, чем позволяло обычное зрение. В свое время предсказывала будущее и мировые события Матрона Московская, и еще одно ее пророчество коснулось отношений Москвы и восточных стран.

По словам провидицы, Европа допустит оплошность, если отвернется от Москвы. Россия же пойдет своим путем и направит усилия на дружбу с Востоком. Там в качестве союзников страна увидит Индию и Китай.

Также Матрона подчеркивала, что Россия продолжит бороться со сложностями, но в конечном итоге все в стране стабилизируется – и Россия еще будет процветать.