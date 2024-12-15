Хоккеиста Кузнецова признали самым ценным игроком Кубка Первого канала

Хоккеист Евгений Кузнецов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала в 2024 году.

Также стали известны победители еще четырех номинаций по итогам Кубка Первого канала — 2024 по хоккею. Лучшим вратарем признан Илья Набоков из «Металлурга», номинацию лучшего нападающего взял Марат Хайруллин из СКА.

Также лучшим бомбардиром объявили Михаила Григоренко из СКА, а лучшим защитником стал Александр Елесин из «Локомотива».

15 декабря «Россия 25» победила команду Казахстана в третьем туре с преимуществом в две шайбы и обеспечила себе победу на турнире. Спортивное мероприятие проходило на «СКА Арене» в Петербурге.

На льду соревновались команды Казахстана, Беларуси и России.