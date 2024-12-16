Хакеры атаковали сайт СПбГУ

Сайт Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) временно недоступен из-за хакерской атаки на его виртуальные серверы. При попытке зайти на сайт появляется сообщение о сбое в работе локальной сети и серверной инфраструктуры вуза.

В результате атаки недоступны некоторые информационные системы и сервисы СПбГУ. Сотрудники университета занимаются расследованием инцидента, а проректор по безопасности обратился в правоохранительные органы из-за порчи государственного имущества. В настоящее время специалисты работают над восстановлением доступа к сервисам, которое ожидается в течение дня.

СПбГУ – это один из самых престижных и значимых университетов России. Университет активно сотрудничает с университетами и научными организациями по всему миру, участвует в международных программах обмена студентами и преподавателями.