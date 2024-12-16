Петербургское метро внедряет оплату проезда по биометрии

В петербургском метро началось тестирование новой системы оплаты проезда по биометрии. На станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» установили специальные турникеты, которые распознают пассажиров по лицу.

Пока что эту технологию тестируют сотрудники метрополитена и банка ВТБ. Чтобы пройти через такой турникет, нужно просто посмотреть в камеру, и система, сравнив лицо с данными в Единой биометрической системе, автоматически будет списывать стоимость проезда с привязанной банковской карты. Система защищена от подделок и будет распознавать, что перед ней живой человек. После завершения тестирования будет принято решение о внедрении этой технологии во всем городском метро.

В Петербурге активно идет цифровизация общественного транспорта. Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев рассказал о реализации этой программы, начатой по инициативе президента России Владимира Путина. Это не только оплата по биометрии, но и закупка «умных» трамваев, оснащенных системами помощи водителю на базе ИИ. Уже в 2022 году город начал приобретать подобный транспорт, и сегодня 250 таких трамваев работают на петербургских маршрутах. До 2028 года планируется купить еще 596 новых трамваев, которые будут оборудованы системами активной безопасности, способными автоматически тормозить при угрозе столкновения с препятствиями.