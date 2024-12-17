Согласно распространённой истории, Иоанн Кронштадский в 1908 году пережил видение, в котором ему явился старец, предсказавший России череду испытаний в будущем. В этом видении старец указал на ключевые исторические даты, включая 1914, 1917, 1922, 1930, 1933 и, что особенно актуально для новости, 2024 год.

Предсказания Иоанна Кронштадского, по этой версии, включают в себя гибель царской семьи, разрушение церквей, приход войн и атеизма. Однако, ключевая мысль состоит в том, что только появление православного правителя в новой истории России сможет возродить веру и укрепить государство.

Иоанн Кронштадтский, также известный как Святой праведный Иоанн Кронштадтский, был выдающимся священником Русской Православной Церкви, богословом, проповедником и общественным деятелем XIX — начала XX веков. Он почитается как один из самых известных и влиятельных святых в истории русской православной церкви. Иоанн Кронштадтский прославился своей деятельной любовью, милосердием и бескорыстной помощью бедным и нуждающимся. Он создал в Кронштадте Дом трудолюбия, где обеспечивал бедных работой и приютом, а также организовал благотворительные столовые, школы и больницы.