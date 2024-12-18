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В Эрмитаже появился новый тактильный экспонат

В зале Эрмитажа с двадцатью колоннами появилась новая интерактивная экспозиция — тактильная копия чернолаковой гидрии IV века до нашей эры.

В Эрмитаже появился новый тактильный экспонат
Фото: пресс-служба Эрмитажа

Рядом с копией расположена оригинальная гидрия, известная как «Царица ваз». Эрмитаж предоставляет посетителям возможность прикоснуться к мировым шедеврам, размещая их тактильные копии на постоянной основе.

Тактильная модель гидрии создана с использованием технологии цифрового моделирования, напечатана на 3D-принтере, обработана и расписана вручную.

Другие доступные тактильные модели античных сосудов включают плоскую деревянную вазу лекану, фигурный лекиф и панель с рельефами древнегреческих сосудов.

Ранее в рамках инклюзивного проекта были представлены копии знаменитых произведений искусства, таких как Камея Гонзага, скульптурная группа «Геракл в борьбе со львом», бюст древнегреческой богини Афины, статуя бога Сераписа и скульптура молодого барашка.

В 2025 году планируется представить следующий этап программы, посвящённый искусству Китая.

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