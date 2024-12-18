Психолог рассказала, для чего люди одаривают друг друга подарками

Психология подарков раскрывает особенности человеческих взаимоотношений, позволяя лучше понимать проявления заботы и взаимопонимания. Об этом заявила психолог Елена Горелова.

В рамках беседы с RuNews24.ru она объяснила, что дарение подарков можно сравнить с «социальным клеем», который соединяет и сближает людей. Через подарок люди проявляют внимание и заботу, демонстрируя получателю его значимость. Она отметила, что сам процесс выбора подарка и момент его вручения помогают укреплять эмоциональные связи, что особенно важно в близких отношениях — будь то дружеские, романтические или семейные.

Психолог также объяснила, что подарки часто становятся своеобразным языком эмоций. Для тех, кто затрудняется выражать чувства словами, этот жест становится способом передать любовь, благодарность или поддержку. Например, подарок на день рождения может символизировать признание важности человека в жизни дарителя, а подарок без повода — быть спонтанным проявлением внимания. Как считает Горелова, в таких случаях ценность заключается не столько в самом предмете, сколько в проявляемых через него чувствах и намерениях.

Дарение подарков оказывает позитивное влияние на обе стороны. Оно приносит радость и чувство удовлетворения как дарителю, так и получателю. Елена упомянула исследования, согласно которым такой жест способствует выработке серотонина и дофамина — гормонов, усиливающих счастье. Это укрепляет эмоциональное состояние человека и способствует созданию теплых социальных связей.

В большинстве культур существует традиция дарить подарки в определенные моменты, например, на такие праздники, как Рождество или Новый год. Горелова подчеркнула, что эти ритуалы создают особую атмосферу и внедряют в общество определенные нормы поведения. Следуя подобным традициям, люди не только укрепляют социальную идентичность, но и участвуют в создании коллективных воспоминаний и передачей ценностей.