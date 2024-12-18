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Суд обязал Мариинский театр отреставрировать дом Лермонтова

КГИОП обратился в суд с требованием разработать проектную документацию для реставрации здания на Садовой улице, которое в 2014 году передали Мариинскому театру для создания гостиницы для приглашенных артистов. Однако гостиница так и не была открыта, и срок её открытия неоднократно переносили.

Суд обязал Мариинский театр отреставрировать дом Лермонтова
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Театр выполнил требование КГИОП, но даты завершения работ были нарушены. Театр должен был закончить реставрацию к августу 2024, но не смог выполнить эти обязательства.

В марте 2024 года театр заказал разработку проектно-сметной документации и прохождение Главгосэкспертизы за 9,8 миллиона рублей. Проект реставрации подготовили в ноябре, акт историко-культурной экспертизы разместили на сайте КГИОП.

Здание было построено в начале XIX века и охраняется как региональный памятник архитектуры. В 1836–1837 годах здесь жил Михаил Лермонтов. Считается, что именно в этом доме было написано стихотворение «Смерть поэта».

Внутри двора планируется создать атриум, а на втором этаже здания будет музей-квартира Лермонтова. Кроме того, в здании будут размещены офисы.

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