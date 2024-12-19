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На выставке Петрова-Водкина в KGallery под портретом нашли неизвестный натюрморт

Во время работы выставки художника Кузьмы Петрова-Водкина в петербургской галерее KGallery посетитель сделал открытие — под известным портретом дочери художника Елены обнаружился неизвестный ранее натюрморт.

На выставке Петрова-Водкина в KGallery под портретом нашли неизвестный натюрморт
Фото: пресс-служба KGallery

Как рассказали Gazeta.SPb представители KGallery, над красочным слоем портрета дочери художника Елены 1923 года из собрания семьи Палеевых обнаружили очертание хвоста рыбы.

«Было принято решение передать работу в центр художественной экспертизы для проведения рентгеновского исследования. В результате подтвердилось, что первоначально на холсте действительно присутствовал натюрморт с рыбой, написанный в 1922 году. По задумке автора композиция была горизонтальной, о чем свидетельствует подпись и год: «VII — КПВ  — 22», — объяснили корреспонденту Gazeta.SPb.

Выставка, посвященная творчеству Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина открылась в KGallery во второй половине ноября. Выставка должна была закрыться 31 декабря, однако на днях организаторы сообщили, что в связи с успехом экспозиции принято решение продлить выставку до середины марта 2025 года. 16+

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