На выставке Петрова-Водкина в KGallery под портретом нашли неизвестный натюрморт

Во время работы выставки художника Кузьмы Петрова-Водкина в петербургской галерее KGallery посетитель сделал открытие — под известным портретом дочери художника Елены обнаружился неизвестный ранее натюрморт.

Как рассказали Gazeta.SPb представители KGallery, над красочным слоем портрета дочери художника Елены 1923 года из собрания семьи Палеевых обнаружили очертание хвоста рыбы.

«Было принято решение передать работу в центр художественной экспертизы для проведения рентгеновского исследования. В результате подтвердилось, что первоначально на холсте действительно присутствовал натюрморт с рыбой, написанный в 1922 году. По задумке автора композиция была горизонтальной, о чем свидетельствует подпись и год: «VII — КПВ — 22», — объяснили корреспонденту Gazeta.SPb.

Выставка, посвященная творчеству Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина открылась в KGallery во второй половине ноября. Выставка должна была закрыться 31 декабря, однако на днях организаторы сообщили, что в связи с успехом экспозиции принято решение продлить выставку до середины марта 2025 года. 16+