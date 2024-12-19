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Женщина получила удар дверью на входе в петербургское метро и упала замертво

В Петербурге 39-летняя женщина упала и скончалась на входе на станцию метро «Пролетарская». Пресс-служба метрополитена сообщила, что женщине стало плохо при входе, и сотрудники быстро вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и гематому на затылке.

Женщина получила удар дверью на входе в петербургское метро и упала замертво
Фото: скриншот видео

Причиной падения и гибели девушки не была именно дверь. Она вошла в здание метро, после чего поскользнулась и упала. В следствии падения девушка ударилась головой о плитку.

Пассажирку доставили в реанимацию, но, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось из-за разрыва кровеносного сосуда.

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