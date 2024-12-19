Путин подчеркнул высокое качество патриотического кино в России

В России патриотическое кино снимают на очень высоком уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря.

Глава государства рассказал, что любит смотреть российское кино и мультфильмы со своими близкими малышами. Таким образом Владимир Путин ответил на вопрос о состоянии российского патриотического кинематографа.

В этом году вопросы главе государства задаются и журналистами, и жителями России в рамках прямой линии. К 19 декабря на прямую линию отправили более двух миллионов вопросов.