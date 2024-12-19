Натуралист предложил новую версию происхождения Лох-Несского чудовища

Эксперт по феномену Несси, натуралист Эдриан Шайн, пришел к выводу, что люди, которые видят «Лох-Несское чудовище», на самом деле ошибочно принимают за это существо обычных лебедей. Об этом сообщает Planet Today.

Он объяснил, что люди путают водоплавающих птиц с существами с длинной шеей в спокойной воде, а загадочные следы на поверхности — это просто волны от лодок. Шайн, член Королевского географического общества, заявил, что Несси в общественном сознании — это лишь мифическая морская змея, переосмысленная в новом контексте. Он также отметил, что другие водоплавающие птицы, такие как бакланы и крохали, тоже могли быть ошибочно приняты за монстра.

Шайн объяснил, что когда судно приближается, следы волн становятся очевидными: они расходятся от бортов, а если судно движется поперек, видны отдельные волновые последовательности. Для медленно движущегося судна волны короткие и частые, а для быстрого — длинные и редкие, создавая завораживающую иллюзию. Он также считает, что явление Несси связано с историческими спорами о морских змеях. Восприятие морских существ в Лох-Нессе отражает стереотипы, возникшие в XIX веке, и подтверждает предвзятость восприятия.

Что касается других возможных кандидатов на роль Несси, Шайн упомянул осетра, сома и гигантских угрей. Однако исследование ДНК 2018 года не выявило осетров и сомов, а ДНК угрей могли принадлежать рыбам любого размера, как маленьким так и большим. Натуралист отметил, что в озере недостаточно пищи для выживания гипотетического чудовища. Он привел правило 10%, согласно которому лишь десятая часть энергии передается на следующий уровень пищевой цепи.

«Мы оценили популяцию рыб в озере в 20 тонн, что позволяет существовать лишь двум тоннам чудовища — это примерный вес гигантской акулы», — пояснил он.

Шайн считает, что споры о Несси будут длиться дольше, чем обсуждения морских чудовищ в океане. Он считает, что море слишком большое, в то время, как площадь озера сильно меньше и ответ кажется более доступным.