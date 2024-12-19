Новые ретроавтобусы появились в коллекции центра истории автотранспорта Ленинграда

В Экспозиционно-просветительском центре истории автотранспорта Ленинграда состоялась презентация двух ретроавтобусов, переданных из Ленинградской области. Эти автобусы теперь часть коллекции СПб ГУП «Пассажиравтотранс», подчеркивают сотрудничество регионов в сохранении транспортного наследия.

Ikarus – венгерский городской автобус, производившийся с конца 80-х и активно поставлявшийся в СССР. Восстановленный экземпляр ранее работал в Кингисеппе. Volvo B10MA-55, шведская модель, проработавшая почти 20 лет в Сосновом Бору и ставшая популярной благодаря своей универсальности.

Центр восстанавливает более 50 автобусов и автомобилей, работавших в Ленинграде-Петербурге, воссоздавая утраченные детали и проводя капитальный ремонт, который может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Это позволяет коллекции включать в себя уникальные экспонаты, некоторые из которых сохранились в единственном экземпляре.

Ранее был реконструирован выезд первого советского грузового автомобиля АМО Ф-15. Председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев отметил, что современные экологичные и энергоэффективные транспортные средства уже никого не удивляют. Российский автопром успешно конкурирует с зарубежными компаниями благодаря достижениям советских инженеров, чьи идеи являются основой для дальнейшего развития.