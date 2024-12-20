Гороскоп на 2025 год для каждого знака Зодиака

Новый год привнесет в нашу жизнь перемены и изменения. Это про процессы в обществе в целом. Насколько они будут гармоничными или станут принудительными для каждого из нас, зависит от индивидуальных особенностей карты рождения. Какие общие тенденции будут прослеживаться у каждого из знаков Зодиака рассказала Gazeta.SPb астролог Елена Наумова.

Овнам предстоит ознакомиться и внедрять в свою жизнь ответственность, столкнуться с необходимостью улучшать свой профессионализм. Пересмотреть свою духовную составляющую, убеждения и ценности.

Тельцы всё ещё проведут год с периодическими внезапными событиями, переменами в жизни. Но также это распространится на доходы и расходы. Для кого-то будет смена питания и потребления, а для кого-то откроются возможности обучения, рабочих поездок.

Близнецы столкнутся с необходимостью внедрения перемен в жизни, это касается как образа жизни, так и места жительства. Зато хороший вариант для улучшения финансовой стороны, получения новых возможностей заработка.

Рак оказывается в обстоятельствах переоценки своих ценностей и убеждений. Происходит пересмотр не только философских взглядов, но и проверку на профессиональном уровне, на ответственность.

Лев в новом году сможет по-новому взглянуть на свои возможности к росту. Начнут проявляться перемены убеждений и ценностей. Профессионализм и ответственность выйдут на новый уровень.

Дева может столкнуться с пересмотром своих отношений, своего жизненного опыта. Стоит быть внимательнее с большими деньгами, кредитами и займами.

Весы гораздо активнее в этом году станут развивать карьеру. Предстоит изменить свою жизнь, чтобы оставаться в нужном статусе. Убеждения и ценности, новые знания станут главными источниками перемены.

Скорпион по полной сможет насладиться сменой в жизни. Будь то просто переезд или смена места жительства, строительство дома. В этом помогут наставники, авторитеты или предстоящее обучение.

Стрелец наконец-то сможет немного расслабиться и сбавить темп. Очередные перемены сместят фокус внимания с партнёра и необходимости учиться на результаты этих процессов, на семью, чувства и эмоции.

Козерог начинает новый период жизни. Год сулит получение результатов деятельности за последние 16 лет. Вероятна смена работы или направления деятельности, когда жизнь заставит принимать решение кардинально.

Водолей становится более заметным и востребованным в обществе. Гораздо чаще сможете получать предложения по работе руководящего характера. Жизнь набирает новые обороты, держите руку на пульсе.

Рыбы не меньше других окажутся в новых для себя обстоятельствах или ролях. Жизнь предлагает более активную позицию, когда на первый план выходит индивидуальность. Скрытые враги могут вносить свои краски, когда сможете ощущать давление.