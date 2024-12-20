Миронов назвал ипотечные ставки «беспределом» и предложил их резко снизить

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил с резкой критикой текущей ситуации на рынке ипотечного кредитования в России. Он заявил, что процентные ставки по ипотеке неоправданно высоки и назвал их «настоящим беспределом», вызванным «беззастенчивой гонкой за наживой» со стороны банков. Об этом сообщил News.ru.

Миронов предложил радикальное решение: уменьшить рыночные ставки по ипотеке до половины от ставки рефинансирования, установленной Центробанком. По его подсчетам, это привело бы к трехкратному снижению стоимости ипотечных кредитов для населения. Депутат сравнил текущие ставки с процентами в микрофинансовых организациях, которые выдают краткосрочные и высокорисковые займы, подчеркнув, что ипотека — это долгосрочный кредит под надежный залог, и она не должна стоить так дорого.

Миронов также отметил, что в большинстве стран мира ипотечное кредитование имеет самые доступные условия для заемщиков. По его мнению, ситуация, когда люди за 20-30 лет переплачивают за квартиру в четыре раза, является результатом «вредительской политики Центрального банка». Депутат убежден, что принудительное удержание ипотечной ставки на относительно низком уровне вполне реально, учитывая сверхприбыли, которые сейчас получают банки.

Он заявил, что снижение ставок по ипотеке позволит упростить реализацию программ льготного кредитования, поскольку это сократит затраты бюджета на субсидирование. Миронов также отметил необходимость снижения ключевой ставки ЦБ, что, по его мнению, требует изменения не только политики, но и статуса самого регулятора.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов также высказался против высоких ипотечных ставок, заявив, что они от 28% до 37% делают ипотеку практически недоступной для большинства граждан. Колунов отметил, что существуют иные, более доступные способы приобрести жилье, включая льготные ипотечные программы, рассрочки и скидки от застройщиков.