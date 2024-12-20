Елизавета Боярская отмечает 39-летие: лучшие роли актрисы

Актриса театра и кино Елизавета Боярская 20 декабря отмечает свой 39-й день рождения. За свою карьеру она снялась во многих фильмах, включая продолжение «Иронии судьбы» и историческую драму «Адмиралъ». Интересно, что изначально Елизавета планировала стать специалистом по связям с общественностью, но затем решила пойти в театральный. Сегодня мы поздравляем заслуженную артистку России и публикуем подборку ее лучших фильмов.

«Первый после Бога» (2005)

Всероссийская известность пришла к Елизавете Боярской после её роли в фильме «Первый после Бога». Эта картина, снятая Василием Чигинским, основана на биографии советского подводника Александра Маринеско. По сюжету фильма, Маринеско становится капитаном Марининым и отправляется на поиски своего брата, служившего у Колчака во время гражданской войны. После ареста Маринина отпускают, чтобы он потопил немецкий корабль. Боярская играет в фильме Таню, возлюбленную главного героя.

«Вы не оставите меня…» (2006)

Елизавета Боярская сыграла главную роль в фильме Аллы Суриковой, снятом по повести Сергея Ашкенази «Григорий Евсеевич». Сюжет фильма строится вокруг Веры, актрисы и жены художника Григория Зарицкого. Вера получает таинственное письмо от курортного знакомого, но его перехватывает муж и начинает переписку с поклонником от имени супруги. Боярская играет Веру Евгеньевну, а роль Григория Евсеевича исполнил Александр Балуев.

«Парк советского периода» (2006)

В шестом фильме Юлия Гусмана по сюжету российские бизнесмены создают “парк мечты” – своеобразную реконструкцию советской жизни. В этот парк приезжает журналист Олег Зимин, который влюбляется в одну из сотрудниц, Алёну Волкову, которую играет Елизавета Боярская. Однако, по правилам парка, отношения между сотрудниками и посетителями запрещены, и, кроме того, у Алёны уже есть поклонник по имени Роберт.

«Ирония судьбы. Продолжение» (2007)

Тимур Бекмамбетов снял продолжение культового советского фильма «Ирония судьбы». В новом фильме у героев оригинальной истории появляются дети, которые попадают в похожие ситуации. Сын Жени Лукашина, Костя, которого играет Константин Хабенский, по традиции напивается на Новый год и оказывается в чужой квартире в Санкт-Петербурге. Там он знакомится с девушкой Надей, роль которой исполнила Елизавета Боярская. Фильм является современной интерпретацией оригинальной «Ирония судьбы».

«Адмиралъ» (2008)

В историческом фильме Андрея Кравчука «Адмиралъ» Константин Хабенский и Елизавета Боярская вновь сыграли главные роли. Хабенский исполнил роль адмирала Александра Колчака, а Боярская – роль его возлюбленной Анны Тимирёвой. Действие фильма происходит с 1915 по 1920 год и показывает личную жизнь Колчака на фоне Первой мировой войны, революции и гражданской войны.

«Матч» (2012)

Историческая драма Андрея Малюкова рассказывает о «матче смерти» 1942 года в Киеве, где местная команда «Старт» играла против немецкой команды «Флакельф». Вскоре после этого матча футболисты из Киева были отправлены в концлагеря или расстреляны. Елизавета Боярская играет Анну Шевцову, учительницу немецкого языка и возлюбленную главного героя, вратаря Николая Раневича, которого играет Сергей Безруков.