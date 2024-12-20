Авито провели опрос среди петербуржцев на тему празднования Нового года

Специалисты платформы Авито провели опрос среди жителей Северной столицы, чтобы выяснить, как менялись новогодние традиции горожан.

Согласно опросу, 64% петербурженок в детстве чаще всего наряжались в костюмы снежинок. Снегурочка – второй по популярности образ (21%). А 12% респондентов вспоминают о менее распространенном, но все же очаровательном костюме лисички. Что касается мальчиков, то 35% опрошенных отмечают, что чаще всего их наряжали в костюмы зайчиков. Волки (15%) и медведи (11%) также были популярными.

Сейчас женщины предпочитают нарядные платья (46%), подчеркивающие их элегантность и стиль. Мужчины же, как показывает опрос, склоняются к более простым образам: 32% остаются в домашней одежде, а 31% выбирают повседневный стиль.При этом 33% респондентов все же добавляют в свои наряды элементы с символикой наступающего года. 11% опрошенных меняют наряды каждый год. Среди них 18% составляют женщины и 19% — молодые люди в возрасте 18-24 лет. 24% потратят на наряд — около 3 тысяч рублей, 16% – до 5 тысяч рублей.

Оказалось, что музыка играет важную роль в создании новогоднего настроения. Песня «В лесу родилась елочка» мгновенно вспоминается 34% респондентов. Однако молодежь (18-24 года) предпочитает зарубежные хиты, такие как Last Christmas Джорджа Майкла (33%), Jingle Bells Джеймса Пьерпонта (29%) и «Happy New Year» группы ABBA (18%). Это свидетельствует о влиянии глобализации на культурные предпочтения.

Подготовка к празднику у большинства респонденотов начинается заранее. 46% петербуржцев планируют свои действия уже в середине декабря. 23% опрошенных оставляют планирование на последние предпраздничные дни. 9% склонны к спонтанности и строят планы только 31 декабря. Почти столько же (10%) любят думать о том, чем займутся в новогодние праздники уже осенью. 56% сядут за праздничный стол только с родственниками, поскольку считают, что это семейный праздник. Пригласят не только родных, но и друзей — 26%. В большинстве случаев шумная компания будет у молодых людей (18-24 лет) — 46%. Останутся наедине со второй половиной — 7%. Отпразднуют с коллегами — 5%, предпочитают одиночество в новогоднюю ночь — 2%.