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Авито провели опрос среди петербуржцев на тему празднования Нового года

Специалисты платформы Авито провели опрос среди жителей Северной столицы, чтобы выяснить, как менялись новогодние традиции горожан.

Авито провели опрос среди петербуржцев на тему празднования Нового года
Фото: Надежда Цветкова

Согласно опросу, 64% петербурженок в детстве чаще всего наряжались в костюмы снежинок. Снегурочка – второй по популярности образ (21%). А 12% респондентов вспоминают о менее распространенном, но все же очаровательном костюме лисички. Что касается мальчиков, то 35% опрошенных отмечают, что чаще всего их наряжали в костюмы зайчиков.  Волки (15%) и медведи (11%) также были популярными.

Сейчас женщины предпочитают нарядные платья (46%), подчеркивающие их элегантность и стиль. Мужчины же, как показывает опрос, склоняются к более простым образам: 32% остаются в домашней одежде, а 31% выбирают повседневный стиль.При этом 33% респондентов все же добавляют в свои наряды элементы с символикой наступающего года. 11% опрошенных меняют наряды каждый год. Среди них 18% составляют женщины и 19% — молодые люди в возрасте 18-24 лет. 24% потратят на наряд — около 3 тысяч рублей, 16% – до 5 тысяч рублей.

Оказалось, что музыка играет важную роль в создании новогоднего настроения. Песня «В лесу родилась елочка» мгновенно вспоминается 34% респондентов. Однако молодежь (18-24 года) предпочитает зарубежные хиты, такие как Last Christmas Джорджа Майкла (33%), Jingle Bells Джеймса Пьерпонта (29%) и «Happy New Year» группы ABBA (18%). Это свидетельствует о влиянии глобализации на культурные предпочтения.

Подготовка к празднику у большинства респонденотов начинается заранее. 46% петербуржцев планируют свои действия уже в середине декабря. 23% опрошенных оставляют планирование на последние предпраздничные дни. 9% склонны к спонтанности и строят планы только 31 декабря. Почти столько же (10%) любят думать о том, чем займутся в новогодние праздники уже осенью. 56% сядут за праздничный стол только с родственниками, поскольку считают, что это семейный праздник. Пригласят не только родных, но и друзей — 26%. В большинстве случаев шумная компания будет у молодых людей (18-24 лет) — 46%. Останутся наедине со второй половиной — 7%. Отпразднуют с коллегами — 5%, предпочитают одиночество в новогоднюю ночь — 2%.

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