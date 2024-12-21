Петербург украсили почти 11 тысячами новогодних гирлянд

К Новому году Петербург украсили почти 11 тысячами гирлянд.

В Петербурге завершился масштабный проект по подключению новогодних украшений. Специалистами “Ленсвета” было выполнено порядка 7 тысяч подключений к городской системе освещения на центральных улицах, площадях и в парках. Работы по праздничному оформлению были проведены по более чем 400 адресам. Благодаря слаженной работе городских служб, Петербург украсили почти 11 тысячами энергоэффективных гирлянд, общей мощностью около 2 МВт.

Управление новогодней иллюминацией автоматизировано и синхронизировано с работой уличного освещения.