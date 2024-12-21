Из жизни ушла легендарная балерина Мариинского театра Ирена Баженова

В возрасте 88-ми лет из жизни ушла советская и российская актриса, балерина и педагог Ирена Баженова. О смерти артистки сообщили в Мариинском театре и Академии Русского балета имени Вагановой.

Ирена Баженова служила в Мариинском театре 24 года, была солисткой балета и педагогом. Многие помнят ее по роли Феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица» 1964 года. Эта постановка была особенной, так как в ней Ирена танцевала вместе со своим мужем, Анатолием Гридиным. Баженова воспитала целую плеяду известных балерин, среди которых Ксения Дубровина, Юлия Махалина и Александра Иосифиди. Балетную династию продолжили дочь Ирены, Елена, и внучка Дария Широкова, которые также работают в Мариинском театре.

Внучка балерины Дария трогательно попрощалась с бабушкой в своем блоге, назвав ее «Феей сирени моей души».