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В Петербурге пенсионер поджёг два банкомата и попытался поджечь третий

В Колпинском районе Петербурга пенсионер поджег два банкомата и попытался поджечь еще один. Его задержали, и он признался в трех поджогах, совершенных по указанию неизвестных злоумышленников. Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

В Петербурге пенсионер поджёг два банкомата и попытался поджечь третий
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 70-летнего пенсионера рядом с домом 37 на проспекте Ленина. Задержанный признался в причастности к трём случаям поджога, произошедшим в этом районе.

Кроме того, 21 декабря пенсионерка взорвала банкомат на Среднеохтинском проспекте и также была задержана. Сообщается, что её обманули украинские мошенники.

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