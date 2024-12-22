В Петербурге пенсионер поджёг два банкомата и попытался поджечь третий

В Колпинском районе Петербурга пенсионер поджег два банкомата и попытался поджечь еще один. Его задержали, и он признался в трех поджогах, совершенных по указанию неизвестных злоумышленников. Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 70-летнего пенсионера рядом с домом 37 на проспекте Ленина. Задержанный признался в причастности к трём случаям поджога, произошедшим в этом районе.

Кроме того, 21 декабря пенсионерка взорвала банкомат на Среднеохтинском проспекте и также была задержана. Сообщается, что её обманули украинские мошенники.