Размер выплат работающим пенсионерам увеличится с 2025 года

С 2025 года система индексации пенсионных выплат претерпит изменения: пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, будут получать дополнительные средства не на основании текущего уровня пенсии, а в соответствии с установленным критерием, учитывающим предыдущие индексации. К примеру, если пенсионер, работающий на общественных началах, получает 19 527,94 рубля, то при инфляции на уровне 7,3% его пенсия возрастет до 22 181,05 рублей в месяц.

Какие виды пенсий будут подходить под корректировку и пересчет

В случае прекращения работы пенсионеры могут рассчитывать на корректировку пенсии, учитывающую все пропущенные индексации. Это касается не только страховых пенсий, но и всех их категорий, включая пенсии по инвалидности и потере кормильца. В то же время другие виды социальных выплат будут индексироваться согласно действующим нормам.

Правительство сохранило право на внесение корректировок в пенсионные выплаты в случае необычайного скачка цен.

Чем отличается нынешняя индексация от прошлогодней

С января 2024 года Социальный фонд России начал индексацию пенсий у работающих пенсионеров, что теперь распространилось на всех пенсионеров, вне зависимости от их трудовой активности. Индексация включала все пропущенные повышения за период работы, что способствовало более значительному увеличению размера пенсии.