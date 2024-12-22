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Танец Собчак удивил всех её фанатов

Ксения Собчак удивила фанатов необычным танцем под песню «Sigma Boy» Бэтси и Марии Янковской, выложив видео в соцсетях. Об этом сообщила Газета.ru.

Танец Собчак удивил всех её фанатов
Фото: скриншот видео

Она была в белой рубашке, темно-сером бомбере и черных брюках. Пользователи активно обсуждали ролик, оставляя различные комментарии, от восторженных до критических.

Недавно Собчак также посетила открытие бутика в «ГУМе», выбрав стильный образ с голубой полосатой рубашкой, розовой меховой накидкой и красной сумкой в стразах. Её макияж включал черные стрелки и блестящие тени, а волосы были уложены в гладкий пучок.

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