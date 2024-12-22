  • 18+

  • Сегодня

    22.12.24, Вс

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $102.34 €106.54 ¥13.99

Разводки мостов в Петербурге завершатся 27 декабря

На этой неделе, в ночь с 22 на 23 декабря, на мосту Александра Невского будут проводиться профилактические работы с 02:20 до 05:10.

Разводки мостов в Петербурге завершатся 27 декабря
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

На следующей неделе разводка будет проходить с 23 на 24 декабря на мосту Александра Невского с 02:20 до 05:10, а также Тучков мост с 02:00 до 04:55, затем с 24 на 25 и с 25 на 26 декабря мост Александра Невского с 02:20 до 05:10 и Биржевой мост с 02:00 до 04:55.

Последним разведенным мостом станет мост Александра Невского. Его разведут с 26 на 27 декабря в промежутке времени с 02:20 до 05:10.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и Интернет

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и ИнтернетНовости
В 2024 году Северная столица стала первой по скоростям мобильного интернета среди российских мегаполисов. Средние значения у всех операторов по городу превысили 50 Мбит/с. Согласно данным агентства Telecom Daily, наиболее высокие результаты на загрузку и выгрузку контента показал оператор T2. Об этом стало известно в рамках пресс-конференции компании в арт-резиденции...
Подробнее