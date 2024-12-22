Разводки мостов в Петербурге завершатся 27 декабря

На этой неделе, в ночь с 22 на 23 декабря, на мосту Александра Невского будут проводиться профилактические работы с 02:20 до 05:10.

На следующей неделе разводка будет проходить с 23 на 24 декабря на мосту Александра Невского с 02:20 до 05:10, а также Тучков мост с 02:00 до 04:55, затем с 24 на 25 и с 25 на 26 декабря мост Александра Невского с 02:20 до 05:10 и Биржевой мост с 02:00 до 04:55.

Последним разведенным мостом станет мост Александра Невского. Его разведут с 26 на 27 декабря в промежутке времени с 02:20 до 05:10.