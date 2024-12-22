Измотанный работой Боярский задумался о завершении карьеры

Скоро Михаил Боярский отпразднует свое 75-летие. Перед этим праздником знаменитый «Д’Артаньян» задумался о завершении своей карьеры. Недавно он был гостем программы «Секрет на миллион» и поделился своими размышлениями. Михаил Сергеевич признался, что чувствует, что настало время закончить свою профессиональную деятельность.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Боярский пока остается в профессии. В начале этого года у него был инфаркт, и ему было рекомендовано не выходить на сцену, но актер не послушался этого совета.

Михаил Боярский посвятил свою жизнь кино и театру, начиная с десяти лет. Его первый фильм «Спички детям не игрушки» был снят в 1959 году, но к сожалению, лента не была сохранена. Карьера актера начала развиваться в начале 70-х годов, а настоящую популярность ему принесла экранизация «Д’Артаньян и три мушкетёра».